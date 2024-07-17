В Австралии прогнозируют потепление отношений с Россией после ухода Байдена

Потеплению в отношениях Москвы и Канберры препятствует "змеиная хватка" Вашингтона, однако есть шанс, что связи между странами начнут крепнуть в случае победы бывшего руководителя Штатов Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре. Такое предположение высказал бывший посол Австралии и эксперт по международной политике Тони Кевин.

По его мнению, отношения между нашими странами станут улучшаться только в случае глобальной разрядки напряжённости между РФ и западными странами. Дипломат назвал историческим фактом и то, что все правительства Австралии с 1945 года были скорее ведомыми, нежели лидерами. Однако на уровне простых людей у австралийцев и россиян много сходств, как исторических, так и культурных, а ещё наши народы очень похожи в уважении к традиционным ценностям.