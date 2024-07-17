В Австралии прогнозируют потепление отношений с Россией после ухода Байдена
Экс-посол Австралии Кевин: Связи Москвы и Канберры могут наладиться при Трампе
Потеплению в отношениях Москвы и Канберры препятствует "змеиная хватка" Вашингтона, однако есть шанс, что связи между странами начнут крепнуть в случае победы бывшего руководителя Штатов Дональда Трампа на президентских выборах в США в ноябре. Такое предположение высказал бывший посол Австралии и эксперт по международной политике Тони Кевин.
По его мнению, отношения между нашими странами станут улучшаться только в случае глобальной разрядки напряжённости между РФ и западными странами. Дипломат назвал историческим фактом и то, что все правительства Австралии с 1945 года были скорее ведомыми, нежели лидерами. Однако на уровне простых людей у австралийцев и россиян много сходств, как исторических, так и культурных, а ещё наши народы очень похожи в уважении к традиционным ценностям.
"Но для начала австралийские элиты должны освободиться от змеиной хватки Вашингтона, и невозможно представить, чтобы такое было возможно при правлении Демократической партии в Вашингтоне. Может быть, при Трампе ситуация постепенно станет немного лучше? Но слишком сильно я на это не надеюсь", — цитирует Кевина РИА "Новости".
Недавние новости из Австралии, увы, оптимизма не внушают. Напомним: 12 июля у телеканала ABC вышел материал о задержании двоих человек по обвинению в шпионаже, речь идёт о супружеской паре из России, хоть и австралийское гражданство у них тоже есть. Суть обвинений такова: 40-летняя женщина, которая служит в ВС Австралии якобы без отчёта перед начальством ездила в Россию и будто бы планировала передать российской стороне сведения об армии. А её 62-летний муж по версии следствия ей в этом помогал. В Кремле отметили, что не в курсе деталей ситуации, но знают что у супругов было двойное гражданство и в Австралии они жили уже очень давно. И наконец на тему высказался глава австралийского правительства Энтони Албаниз. Он заявил, что презирает Российскую Федерацию и всем советует относиться так же.
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