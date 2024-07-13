"Презираю": Премьер Австралии разразился откровениями об РФ после ареста россиян
Албаниз призвал РФ отступить от попыток защитить арестованных Австралией россиян
Энтони Албаниз. Обложка © ТАСС / EPA / LUKAS COCH
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз считает, что РФ следует "отступить" от попыток защитить недавно арестованную пару россиян. Он утверждает, что наша страна якобы занимается шпионажем по всему миру, из-за чего ей "нет доверия". Более того, политик признался в презрении к Москве.
"Россия может получить сигнал: отступите... Эта страна не уважает международное право, и к ним следует относиться с презрением, и именно это я к ним и испытываю", — цитирует его телеканал ABC.
Так Албаниз прокомментировал заявление Посольства РФ, указавшего, что возникшая на фоне ареста супружеской пары информационная шумиха призвана спровоцировать новую волну антироссийской паранойи, отвлекая граждан Австралии от многочисленных провалов правящей лейбористской партии.
Напомним, на днях телеканал ABC сообщил о задержании в Австралии супружеской пары россиян. Наших соотечественников обвиняют в шпионаже: якобы 40-летняя военнослужащая ВС страны без уведомления руководства ездила в РФ и собиралась передать Москве данные об армии. Её муж, как считает следствие, помогал этой деятельности. Кремлю ничего неизвестно об этом, однако там подчеркнули, что пара имела двойное гражданство и давно проживала в стране.