"Презираю": Премьер Австралии разразился откровениями об РФ после ареста россиян

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз считает, что РФ следует "отступить" от попыток защитить недавно арестованную пару россиян. Он утверждает, что наша страна якобы занимается шпионажем по всему миру, из-за чего ей "нет доверия". Более того, политик признался в презрении к Москве.

"Россия может получить сигнал: отступите... Эта страна не уважает международное право, и к ним следует относиться с презрением, и именно это я к ним и испытываю", — цитирует его телеканал ABC.

Так Албаниз прокомментировал заявление Посольства РФ, указавшего, что возникшая на фоне ареста супружеской пары информационная шумиха призвана спровоцировать новую волну антироссийской паранойи, отвлекая граждан Австралии от многочисленных провалов правящей лейбористской партии.