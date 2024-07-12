Вынесен приговор экс-сотруднику миссии ОБСЕ, шпионившему в ДНР на Киев

Бывшего сотрудника миссии ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Вадима Голду приговорили в Донецкой Народной Республике к 14 годам заключения по делу о шпионаже. Как рассказали в телеграм-канале Генпрокуратуры России, такое решение вынес Верховный суд региона.

Следствие установило, что в 2021 году ассистент по безопасности специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Голда работал на иностранную разведку. Целью 56-летнего шпиона был сбор данных об объектах промышленности, по которым затем украинские войска наносили ракетные удары. В результате был причинён ущерб на сумму более 96,9 миллиона рублей.

"С учётом позиции гособвинителя суд назначил Голде наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в ГП.

Помимо того, суд конфисковал 43 бронированных автомобиля Toyota модели Land Cruiser 200, которые сотрудники СММ ОБСЕ использовали против безопасности России.