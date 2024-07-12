Вынесен приговор экс-сотруднику миссии ОБСЕ, шпионившему в ДНР на Киев
Суд ДНР приговорил к 14 годам экс-сотрудника миссии ОБСЕ Вадима Голду за шпионаж
Удостоверение Вадима Голды. Обложка © Telegram / Генпрокуратура России
Бывшего сотрудника миссии ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Вадима Голду приговорили в Донецкой Народной Республике к 14 годам заключения по делу о шпионаже. Как рассказали в телеграм-канале Генпрокуратуры России, такое решение вынес Верховный суд региона.
Следствие установило, что в 2021 году ассистент по безопасности специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Голда работал на иностранную разведку. Целью 56-летнего шпиона был сбор данных об объектах промышленности, по которым затем украинские войска наносили ракетные удары. В результате был причинён ущерб на сумму более 96,9 миллиона рублей.
"С учётом позиции гособвинителя суд назначил Голде наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в ГП.
Помимо того, суд конфисковал 43 бронированных автомобиля Toyota модели Land Cruiser 200, которые сотрудники СММ ОБСЕ использовали против безопасности России.
Напомним, Министерство государственной безопасности (МГБ) ДНР задержало Голду в конце апреля 2022 года. Как выяснили силовики, он передавал кураторам информацию о месте дислокации военнослужащих и объектах промышленности республики. Уточняется, что Голда действовал по заданию офицера безопасности ОБСЕ Амана Ахмедзянова. Было возбуждено уголовное дело о шпионаже.