На Сахалине суд приговорил к 8 годам военного, оставившего место службы в ДНР

Российского военного, самовольно оставившего место службы в ДНР, приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Такой вердикт вынес Южно-Сахалинский гарнизонный суд. 26 февраля 2023 года обвиняемый оставил расположение подразделения одной из воинских частей в Донбассе и уехал домой на Сахалин. В пункт постоянной дислокации части он вернулся только через год.

Как говорится в сообщении пресс-службы судебной инстанции, мужчина оставил службу по двум причинам — "желая повидаться с родственниками" и "опасаясь за свою жизнь".

"Уголовное дело возбуждено по статье о самовольном оставлении части в период мобилизации, военного положения и в условиях ведения боевых действий (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован", — проинформировали в суде.