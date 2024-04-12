Регион

Уведомления отключены

12 апреля, 08:25

На Сахалине суд приговорил к 8 годам военного, оставившего место службы в ДНР

Российского военного, самовольно оставившего место службы в ДНР, приговорили к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Такой вердикт вынес Южно-Сахалинский гарнизонный суд. 26 февраля 2023 года обвиняемый оставил расположение подразделения одной из воинских частей в Донбассе и уехал домой на Сахалин. В пункт постоянной дислокации части он вернулся только через год.

Как говорится в сообщении пресс-службы судебной инстанции, мужчина оставил службу по двум причинам — "желая повидаться с родственниками" и "опасаясь за свою жизнь".

"Уголовное дело возбуждено по статье о самовольном оставлении части в период мобилизации, военного положения и в условиях ведения боевых действий (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован", проинформировали в суде.

ФСБ задержала жителя Нижегородской области за передачу засекреченных данных
ФСБ задержала жителя Нижегородской области за передачу засекреченных данных

А ранее в Забайкальском крае военнослужащего ВС России приговорили к двум годам двум месяцам колонии-поселения за отказ выполнить приказ командира части и отправиться в зону специальной военной операции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
  • Новости
  • Законы
  • Общество
  • Сахалинская область
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров