Российский военный получил срок за отказ участвовать в СВО

В Забайкальском крае военнослужащего ВС России приговорили к двум годам двум месяцам колонии-поселения за отказ выполнить приказ командира части и отправиться в зону спецоперации (СВО). Такое решение принял Борзинский гарнизонный военный суд, говорится в карточке дела.

В суде заявили, что военнослужащий Михаил Дёмин, "не имея уважительных причин и законных оснований", устно и позднее письменно отказался "от убытия в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач". Приговор суда ещё не вступил в силу, поэтому может быть обжалован.



