Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 14:26

Российский военный получил срок за отказ участвовать в СВО

В Забайкалье военного приговорили к двум годам колонии за отказ ехать на СВО

В Забайкальском крае военнослужащего ВС России приговорили к двум годам двум месяцам колонии-поселения за отказ выполнить приказ командира части и отправиться в зону спецоперации (СВО). Такое решение принял Борзинский гарнизонный военный суд, говорится в карточке дела.

В суде заявили, что военнослужащий Михаил Дёмин, "не имея уважительных причин и законных оснований", устно и позднее письменно отказался "от убытия в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач". Приговор суда ещё не вступил в силу, поэтому может быть обжалован.


Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Нижегородской области за передачу засекреченных данных. Речь идёт о маршрутах перевозки вооружения в зону СВО. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье "Госизмена".

В Орловской области ФСБ задержала "добровольного помощника" ВСУ
В Орловской области ФСБ задержала "добровольного помощника" ВСУ
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров