Российский военный получил срок за отказ участвовать в СВО
В Забайкалье военного приговорили к двум годам колонии за отказ ехать на СВО
В Забайкальском крае военнослужащего ВС России приговорили к двум годам двум месяцам колонии-поселения за отказ выполнить приказ командира части и отправиться в зону спецоперации (СВО). Такое решение принял Борзинский гарнизонный военный суд, говорится в карточке дела.
В суде заявили, что военнослужащий Михаил Дёмин, "не имея уважительных причин и законных оснований", устно и позднее письменно отказался "от убытия в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач". Приговор суда ещё не вступил в силу, поэтому может быть обжалован.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Нижегородской области за передачу засекреченных данных. Речь идёт о маршрутах перевозки вооружения в зону СВО. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье "Госизмена".
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