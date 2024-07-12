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12 июля, 03:34

В Австралии супружескую пару могут посадить на 15 лет за шпионаж в пользу России

ABC: В Австралии задержали супружескую пару, обвинив в шпионаже в пользу России

В Австралии задержана супружеская пара, которую обвинили в шпионаже в пользу России, сообщает ABC. Задержанные Кира и Игорь Королёвы родились в РФ, однако имеют австралийское гражданство.

Сообщается, что 40-летняя супруга служит в австралийских вооружённых силах. Она — специалист по информационным технологиям. Женщина ездила в РФ, не предупреждая руководство. Её обвиняют в том, что она планировала передать российской стороне данные, которые связаны с Вооружёнными силами Австралии. Что касается её 62-летнего мужа, он помогал ей получать доступ к электронной информации для её дальнейшей пересылки. Правда, у правоохранителей нет подтверждения тому, что какие-то данные и правда были переданы России. Теперь обоим грозит 15 лет тюрьмы.

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Ранее Life.ru писал, что в Польше спецслужбы "потеряли" трёх человек, которых в прошлом году осудили за шпионаж якобы в пользу России. После вынесения приговора и выдачи ордера на арест обвиняемые "пропали с радаров спецслужб".

Обложка ©

Unsplash / Zoe Askew

Анатолий Симоненко
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