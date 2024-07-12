В Австралии супружескую пару могут посадить на 15 лет за шпионаж в пользу России

Сообщается, что 40-летняя супруга служит в австралийских вооружённых силах. Она — специалист по информационным технологиям. Женщина ездила в РФ, не предупреждая руководство. Её обвиняют в том, что она планировала передать российской стороне данные, которые связаны с Вооружёнными силами Австралии. Что касается её 62-летнего мужа, он помогал ей получать доступ к электронной информации для её дальнейшей пересылки. Правда, у правоохранителей нет подтверждения тому, что какие-то данные и правда были переданы России. Теперь обоим грозит 15 лет тюрьмы.