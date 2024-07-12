Песков: Кремлю ничего не известно о шпионаже задержанных в Австралии россиян

Кремлю ничего не известно о шпионской деятельности, которую якобы вела супружеская пара в Австралии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что фигуранты дела постоянно проживали в стране.

"Честно говоря, не располагаем такой информацией. Да, они граждане России, но они постоянно проживали там, в Австралии, поэтому деталями этого дела мы не владеем", — сказал Песков.