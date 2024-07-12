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12 июля, 10:20

Песков: Кремлю ничего не известно о шпионаже задержанных в Австралии россиян

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Роман Киташов

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Роман Киташов

Кремлю ничего не известно о шпионской деятельности, которую якобы вела супружеская пара в Австралии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что фигуранты дела постоянно проживали в стране.

"Честно говоря, не располагаем такой информацией. Да, они граждане России, но они постоянно проживали там, в Австралии, поэтому деталями этого дела мы не владеем", — сказал Песков.

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Ранее телеканал ABC сообщил о задержании в Австралии супружеской пары, обвиняемой в шпионаже. Так, 40-летняя женщина служит в армии страны и ездила в РФ, не предупреждая руководство. По версии следствия, она намеревалась передать Москве данные, связанные с ВС страны. Муж же, как считается, помогал её деятельности. Обоим грозит внушительный срок.

Александр Юнашев
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