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12 июля, 10:10

В России не собираются ограничивать доступ к YouTube, заявил Песков

Песков объяснил техническими проблемами замедление работы YouTube в России

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Александр Балаганов

Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Александр Балаганов

В России не собираются ограничивать доступ к YouTube, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля объяснил замедление работы сервиса в РФ техническими проблемами.

"Нет, планов таких не было. Но мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идёт о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может", — сказал Песков.

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Напомним, с 12 июля в России начнёт замедляться работа YouTube. Основной причиной называются технические проблемы с оборудованием Google в нашей стране, которое не обновляли несколько лет. О сбоях в работе сервиса уже предупредил "Ростелеком".

Александр Юнашев
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