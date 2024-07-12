В России не собираются ограничивать доступ к YouTube, заявил Песков
Песков объяснил техническими проблемами замедление работы YouTube в России
Дмитрий Песков. Обложка © Фотобанк фонда "Росконгресс" / Александр Балаганов
В России не собираются ограничивать доступ к YouTube, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля объяснил замедление работы сервиса в РФ техническими проблемами.
"Нет, планов таких не было. Но мы знаем из официальных заявлений наших соответствующих компаний, что речь идёт о проблеме с оборудованием, которое уже более двух лет никак не обновляется. Других объяснений здесь быть не может", — сказал Песков.
Напомним, с 12 июля в России начнёт замедляться работа YouTube. Основной причиной называются технические проблемы с оборудованием Google в нашей стране, которое не обновляли несколько лет. О сбоях в работе сервиса уже предупредил "Ростелеком".