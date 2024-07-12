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12 июля, 09:27

Хинштейн заявил, что в России есть качественные альтернативы YouTube

Хинштейн объяснил замедление YouTube в РФ деградацией серверов Google

Замедление работы YouTube в России связано с деградацией кеш-серверов Google Clobal Cache, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По словам депутата, экспертное сообщество предупреждало об этом.

"Хотя к Alphabet (холдинг, в которой входит Google. — Прим. Life.ru) накопилось немало вопросов у государства, корпорации не запрещалось поставлять новые кеширующие серверы в Россию на фоне возрастающего трафика", — написал он в телеграм-канале.

По мнению парламентария, это демонстрирует русофобскую политику "западного бигтеха". Впрочем, напомнил Хинштейн, в РФ есть качественные альтернативы американскому сервису.

В Госдуме объяснили, может ли YouTube "упасть" насовсем
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Напомним, с 12 июля в России начнёт замедляться YouTube. Основная причина заключается в технических проблемах с оборудованием Google в нашей стране, установленном на сетевой операторской инфраструктуре и пиринговых стыках. Трафика стало больше, однако инфраструктура долго не обновлялась. В "Ростелекоме" уже предупредили о сбоях в работе сервиса.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / xalien

Матвей Константинов
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