Хинштейн заявил, что в России есть качественные альтернативы YouTube

Замедление работы YouTube в России связано с деградацией кеш-серверов Google Clobal Cache, заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По словам депутата, экспертное сообщество предупреждало об этом.

"Хотя к Alphabet (холдинг, в которой входит Google. — Прим. Life.ru) накопилось немало вопросов у государства, корпорации не запрещалось поставлять новые кеширующие серверы в Россию на фоне возрастающего трафика", — написал он в телеграм-канале.

По мнению парламентария, это демонстрирует русофобскую политику "западного бигтеха". Впрочем, напомнил Хинштейн, в РФ есть качественные альтернативы американскому сервису.