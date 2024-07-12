В России начнёт замедляться YouTube, всё дело в оборудовании Google
Mash: С 12 июля в РФ начнёт ухудшаться скорость работы YouTube
С 12 июля в России начнёт замедляться YouTube. По данным Mash, основная причина — технические проблемы с оборудованием Google в нашей стране, установленном на сетевой операторской инфраструктуре и пиринговых стыках. Трафика стало больше, а инфраструктура не обновлялась последние два с половиной года, из-за чего не справляется с задачами.
Основные проблемы — с кешированием и ускорением загрузки контента, из-за чего пострадают скорость загрузки и качество видео. Ожидается, что такая ситуация будет наблюдаться у всех операторов.
Напомним, в Роскомнадзоре указывали, что только за первую половину 2024 года YouTube заблокировал 83 канала, принадлежащих государственным средствам массовой информации и общественным деятелям из России. А с 2020 года такая участь постигла 207 отечественных каналов.
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