В России начнёт замедляться YouTube, всё дело в оборудовании Google

С 12 июля в России начнёт замедляться YouTube. По данным Mash, основная причина — технические проблемы с оборудованием Google в нашей стране, установленном на сетевой операторской инфраструктуре и пиринговых стыках. Трафика стало больше, а инфраструктура не обновлялась последние два с половиной года, из-за чего не справляется с задачами.

Основные проблемы — с кешированием и ускорением загрузки контента, из-за чего пострадают скорость загрузки и качество видео. Ожидается, что такая ситуация будет наблюдаться у всех операторов.