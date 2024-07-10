Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 июля, 13:57

Роскомнадзор: YouTube заблокировал более 200 российских каналов с 2020 года

Американский видеосервис YouTube с начала 2024 года заблокировал 83 канала, принадлежавших российским государственным средствам массовой информации и общественным деятелям. А за период с 2020 года под санкциями видеохостинга оказались 207 отечественных каналов, сообщили в Роскомнадзоре.

"Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, с начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам, в 2023 году — к 27 интернет-страницам, в 2022 году — к 63 интернет-страницам, в 2021 году — к 21 интернет-странице, в 2020 году — к 13 интернет-страницам",ответили в ведомстве на запрос ТАСС.

Роскомнадзор добился удаления 25 VPN-сервисов из App Store
Роскомнадзор добился удаления 25 VPN-сервисов из App Store

Напомним, что в начале июля YouTube заблокировал ряд каналов известных российских исполнителей. В списке неугодных хостинга оказались Ярослав Дронов (Shaman), Юлия Чичерна, Полина Гагарина, Олег Газманов, Григорий Лепс и Вячеслав Манучаров, у каждого из которых были по меньшей мере тысячи подписчиков. Кроме того, стало известно о том, что сервис удаляет каналы иностранцев, рассказывающих в своих видеороликах о положительных сторонах жизни в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / FellowNeko

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Санкции против России
  • Роскомнадзор
  • Youtube
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров