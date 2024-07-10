Роскомнадзор: YouTube заблокировал более 200 российских каналов с 2020 года

Американский видеосервис YouTube с начала 2024 года заблокировал 83 канала, принадлежавших российским государственным средствам массовой информации и общественным деятелям. А за период с 2020 года под санкциями видеохостинга оказались 207 отечественных каналов, сообщили в Роскомнадзоре.

"Количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов в этом году увеличилось. Так, с начала 2024 года сервис ограничил доступ к 83 российским интернет-страницам, в 2023 году — к 27 интернет-страницам, в 2022 году — к 63 интернет-страницам, в 2021 году — к 21 интернет-странице, в 2020 году — к 13 интернет-страницам", — ответили в ведомстве на запрос ТАСС.