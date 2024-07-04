Роскомнадзор добился удаления 25 VPN-сервисов из App Store
Apple удалила из App Store 25 VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора
Американская корпорация Apple решила удовлетворить требование Роскомнадзора и заблокировала в своём внутреннем магазине 25 приложений VPN-сервисов. Об этом отчитались в пресс-службе ведомства.
"По требованиям Роскомнадзора компания Apple заблокировала 25 мобильных приложений VPN-сервисов, размещённых в российском App Store", — рассказали журналистам в Роскомнадзоре, комментируя данные об удалении приложений NordVPN, Proton VPN, Red Shield VPN, Planet VPN, Hidemy.Name VPN, Le VPN и PIA VPN.
Ранее Дмитрий Песков заявил, что использование VPN-сервисов никак не будет наказываться в России, однако власти будут предпринимать новые усилия для борьбы с обходом блокировок запрещённых в России интернет-ресурсов.
Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff