Роскомнадзор добился удаления 25 VPN-сервисов из App Store

Американская корпорация Apple решила удовлетворить требование Роскомнадзора и заблокировала в своём внутреннем магазине 25 приложений VPN-сервисов. Об этом отчитались в пресс-службе ведомства.

"По требованиям Роскомнадзора компания Apple заблокировала 25 мобильных приложений VPN-сервисов, размещённых в российском App Store", — рассказали журналистам в Роскомнадзоре, комментируя данные об удалении приложений NordVPN, Proton VPN, Red Shield VPN, Planet VPN, Hidemy.Name VPN, Le VPN и PIA VPN.