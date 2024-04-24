Песков: VPN не запрещены, но борьба с обходом блокировок будет продолжаться

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что в нашей стране никак не наказывается использование VPN-сервисов, однако отметил, что власти продолжат борьбу с обходом блокировок запрещённых в России интернет-ресурсов.

"Мне не известно, чтобы здесь предусматривались какие-то санкции за эти действия. <...> Предпринимаются усилия для блокирования определенных сервисов VPN Роскомнадзором. Эти усилия будут продолжаться, действительно, с тем чтобы сократить возможности для обхода блокировок", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.