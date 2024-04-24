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24 апреля, 09:55

Песков: VPN не запрещены, но борьба с обходом блокировок будет продолжаться

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что в нашей стране никак не наказывается использование VPN-сервисов, однако отметил, что власти продолжат борьбу с обходом блокировок запрещённых в России интернет-ресурсов.

"Мне не известно, чтобы здесь предусматривались какие-то санкции за эти действия. <...> Предпринимаются усилия для блокирования определенных сервисов VPN Роскомнадзором. Эти усилия будут продолжаться, действительно, с тем чтобы сократить возможности для обхода блокировок", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

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Напомним, недавно россиян ещё раз заверили в том, что в нашей стране никто не собирается запрещать VPN-сервисы. Однако с 1 марта 2024 года стало запрещено популяризировать эти программы. При этом и штрафы пользователям не грозят, они применимы лишь для владельцев VPN. Однако недавно, после страшного теракта, произошедшего в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", в Госдуме всё же призвали граждан отказаться от использования VPN.

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Александр Юнашев
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