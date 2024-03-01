В Госдуме ещё раз зареклись запрещать VPN
Депутат Хинштейн сообщил, что никто не будет запрещать VPN в России
В Госдуме ещё раз заверили в отсутствии запрета на VPN. Обложка © Shutterstock
Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заверил россиян, что власти не собираются устанавливать запрет на использование VPN. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
"Запрета VPN как VPN не планируется. Я считаю, что это правильно", — подчеркнул политик на опубликованном видео.
Напомним, в Кремле тоже говорили, что никаких решений о полном запрете VPN-сервисов сейчас нет. Речь идёт о том, что с 1 марта 2024 года запрещено популяризировать эти программы.