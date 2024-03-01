В Госдуме ещё раз заверили в отсутствии запрета на VPN. Обложка © Shutterstock

Депутат Хинштейн сообщил, что никто не будет запрещать VPN в России

В Госдуме ещё раз зареклись запрещать VPN

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заверил россиян, что власти не собираются устанавливать запрет на использование VPN. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.