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В Госдуме ещё раз зареклись запрещать VPN

Депутат Хинштейн сообщил, что никто не будет запрещать VPN в России

1 марта, 14:20
В Госдуме ещё раз заверили в отсутствии запрета на VPN. Обложка © Shutterstock

В Госдуме ещё раз заверили в отсутствии запрета на VPN. Обложка © Shutterstock

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заверил россиян, что власти не собираются устанавливать запрет на использование VPN. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

"Запрета VPN как VPN не планируется. Я считаю, что это правильно", подчеркнул политик на опубликованном видео.

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Напомним, в Кремле тоже говорили, что никаких решений о полном запрете VPN-сервисов сейчас нет. Речь идёт о том, что с 1 марта 2024 года запрещено популяризировать эти программы.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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