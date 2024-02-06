Песков: Никаких решений о полном запрете VPN-сервисов в России сейчас нет

В Кремле высказались о полном запрете VPN в России с 1 марта

Российские власти не выносили решения о запрете использования VPN-сервисов на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счёт нет. Вот из этого нужно исходить", — подчеркнул он.