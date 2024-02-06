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В Кремле высказались о полном запрете VPN в России с 1 марта

Песков: Никаких решений о полном запрете VPN-сервисов в России сейчас нет

6 февраля, 10:22
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

Российские власти не выносили решения о запрете использования VPN-сервисов на территории страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я могу только сказать, что сейчас никаких решений на этот счёт нет. Вот из этого нужно исходить", — подчеркнул он.

Эксперт объяснил, что значит запрет на популяризацию VPN, который вступит в силу в России 1 марта
Эксперт объяснил, что значит запрет на популяризацию VPN, который вступит в силу в России 1 марта

Напомним, в Роскомнадзоре заявили, что запрет на популяризацию VPN в России вступит в силу c 1 марта 2024 года. При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что введение полного запрета на использование таких сервисов в РФ в настоящий момент не планируется. Политик добавил, что VPN не гарантирует полной конфиденциальности, поэтому личные данные могут легко оказаться в руках третьих лиц.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Александр Юнашев
Александр Юнашев
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