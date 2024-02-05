В Госдуме заявили, что пока не будут запрещать VPN в России
Депутат Госдумы Хинштейн исключил полную блокировку VPN-сервисов в России
Введение полного запрета на использование VPN-сервисов в России в настоящий момент не планируется, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Так он прокомментировал запланированное на 1 марта ограничение доступа к материалам, которые популяризируют опасные программы.
"Запрет на популяризацию VPN — это ещё один шаг на пути к защите персональных данных. О полном запрете речь пока не идёт", — написал он в телеграм-канале.
Также Хинштейн напомнил, что использование VPN не гарантирует полной конфиденциальности, поэтому личные данные могут легко оказаться в руках третьих лиц. Депутат посоветовал вспоминать об этом каждый раз, когда появится желание запустить такое приложение.
Ранее в России был разработан законопроект об оперативной блокировке незаконного контента. Над документом трудились Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор.
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