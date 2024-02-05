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5 февраля, 20:30

В Госдуме заявили, что пока не будут запрещать VPN в России

Депутат Госдумы Хинштейн исключил полную блокировку VPN-сервисов в России

Введение полного запрета на использование VPN-сервисов в России в настоящий момент не планируется, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Так он прокомментировал запланированное на 1 марта ограничение доступа к материалам, которые популяризируют опасные программы.

"Запрет на популяризацию VPN — это ещё один шаг на пути к защите персональных данных. О полном запрете речь пока не идёт", — написал он в телеграм-канале.

Также Хинштейн напомнил, что использование VPN не гарантирует полной конфиденциальности, поэтому личные данные могут легко оказаться в руках третьих лиц. Депутат посоветовал вспоминать об этом каждый раз, когда появится желание запустить такое приложение.

Запрет на популяризацию VPN-сервисов в России вступит в силу 1 марта
Запрет на популяризацию VPN-сервисов в России вступит в силу 1 марта

Ранее в России был разработан законопроект об оперативной блокировке незаконного контента. Над документом трудились Генпрокуратура, Минцифры и Роскомнадзор.

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Илья Пушкарев
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