Запрет на популяризацию VPN-сервисов в России вступит в силу 1 марта
Запрет на популяризацию VPN в России вступит в силу c 1 марта 2024 года. Об этом сообщили в Роскомнадзоре, напомнив, что в соответствии с законодательством в нашей стране запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года.
"В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещённым ресурсам", — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Ранее в Минцифры отметили, что не все VPN-сервисы будут блокироваться в России в соответствии с приказом, вступающим в силу 1 марта 2024 года. Избежать ограничений смогут программы, которые эксперты сочтут безопасными для функционирования Интернета в стране.
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