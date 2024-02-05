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5 февраля, 15:44

Запрет на популяризацию VPN-сервисов в России вступит в силу 1 марта

Запрет на популяризацию VPN в России вступит в силу c 1 марта 2024 года. Об этом сообщили в Роскомнадзоре, напомнив, что в соответствии с законодательством в нашей стране запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года.

"В соответствии с законодательством в России запрещена работа средств обхода блокировок доступа к противоправному контенту с февраля 2020 года. VPN-сервисы относятся к таким средствам, если при их использовании не ограничивается доступ к запрещённым ресурсам", — приводит ТАСС сообщение ведомства.

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Ранее в Минцифры отметили, что не все VPN-сервисы будут блокироваться в России в соответствии с приказом, вступающим в силу 1 марта 2024 года. Избежать ограничений смогут программы, которые эксперты сочтут безопасными для функционирования Интернета в стране.

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Александра Мышляева
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