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18 декабря, 12:13

Без VPN и слива данных: В Москве представили российский смартфон — Р-ФОН

В Москве представили новый российский смартфон — Р-ФОН

В Москве представили отечественный смартфон — Р-ФОН нового поколения. Разработчики заявляют, что гаджет является одним из самых защищённых телефонов в мире, а старт продаж намечен на 2024 год. Об этом сообщает канал SHOT ПРОВЕРКА.

Презентация Р-ФОНа. Видео © T.me / SHOT ПРОВЕРКА

Р-ФОН собран из импортных деталей, однако его "мозги" были полностью разработаны в России. Девайс будет работать на отечественной операционной системе РОСА (ОС Rosa Mobile). Создатели утверждают, что эта ОС не отправляет третьим лицам никаких данных, в отличие от того же iPhone. Однако на смартфон будет невозможно устанавливать VPN-сервисы и зайти в запрещённые социальные сети он тоже не позволит.

Согласно изначальной концепции, Р-ФОН создавался как смартфон для корпоративных нужд и активного взаимодействия в мессенджерах. Теперь же его выход на потребительский рынок РФ вполне реален, если среди населения возникнет спрос. Правда, стоимость устройства пока что не озвучивалась.

А вот заявленные для Р-ФОНа характеристики:

— 8-ядерный процессор;

— 8 ГБ памяти, возможно расширение до двух терабайтов;

— 4 видеокамеры (фронтальная, основная 50 мегапикселей, с режимом макросъёмки);

— вес — 189 граммов.

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Напомним, в августе в России раскрыли некоторые характеристики отечественного смартфона Р-ФОН на ОС Rosa Mobile. Все возможности ОС и интерфейс на тот момент держались в строгом секрете, а по некоторым ожиданиям ценник на этот гаджет должен быть в пределах 40 тысяч рублей.

Обложка ©

T.me / SHOT ПРОВЕРКА

Юрий Лысенко
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