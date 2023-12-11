Стало известно, что российские школьники хотят получить на Новый год больше всего

Чаще всего российские школьники в возрасте от 8 до 14 лет хотят получить на Новый год различные гаджеты. Об этом стало известно в ходе исследования, результаты которого опубликовала "Газета.ru".

"Школьники обожают технологии, поэтому разные гаджеты, такие как смартфоны, наушники, колонки, планшеты или VR-гарнитура, станут отличным подарком. Эти устройства не только развивают разные важные навыки, но и приносят детям удовольствие от использования", — говорится в материале.

В топ желаемых подарков вошли конструкторы и наборы по мотивам популярных компьютерных игр, а также сами видеоигры и игровые консоли. Их хотят получить ученики начальных и средних классов. Некоторые из опрошенных детей указали в качестве желаемого подарка велосипеды, коньки, сноуборд, вейкборд или лыжи. Остальные респонденты хотят развивать способности в сфере IT, поэтому выбирают в подарок курсы по разработке игр и 3D-моделингу.

Методолог Ирина Красинская посоветовала родителям "попробовать узнать, что мечтает увидеть под ёлкой именно ваш ребёнок", так как важно, "чтобы подарок был волшебным, а не просто полезным или понравившимся маме с папой".