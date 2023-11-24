Не забыть про оптимальный бюджет: Россиянам назвали хорошую дату закупки новогодних подарков
Экономист Беляева: Ранняя покупка подарков помогает сэкономить
Чтобы снизить расходы на новогодние подарки, нужно выбирать их заранее, пользуясь акциями и скидками. Об этом РИА "ФедералПресс" рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры регионального управления ИГСУ РАНХиГС Ольга Беляева.
"А оптимальный бюджет следует выбирать в соответствии с собственными возможностями, с учётом важности подарка для получателя. Главное — выделить сумму на подарки так, чтобы она не привела к финансовым затруднениям", — посоветовала эксперт.
По её словам, обычно на подарки уходит до 20% от общего бюджета. Эта сумма сильно варьируется по регионам — от шести до 28 тысяч рублей. Имеет значение и категория получателей подарков: члены семьи, друзья или коллеги. Беляева посоветовала подумать над альтернативными презентами — сделать их самостоятельно или проявить внимание как-то иначе.
А ранее россиянам рассказали, что дорогие новогодние подарки, сделанные даже самым близким, считаются признаком дурного тона. Также нельзя спрашивать о желаемом презенте, ведь у дарящего две задачи: порадовать и сделать сюрприз.
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