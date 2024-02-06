Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Токаев может назначить генерала из своей "свиты" на место уволенного премьера Казахстана

Аэропорт Саранска вновь заработал после ЧП с самолётом, которым летела Тарасова с фигуристами

Умер один из "отцов" клинической фармакологии России Владимир Кукес

Писатель Борис Акунин* заочно арестован в Москве

Взрыв обрушил перекрытия в многоэтажке в Севастополе

Четыре дома повреждены в Губкине Белгородской области после атаки дрона ВСУ

Байден пообещал наложить вето на проект о финансовой помощи Израилю без Украины

На Украине приступили к оценке действий ВСУ за всё время спецоперации

Министр экономики Германии заявил об обнищании страны

Небензя: США пытаются втянуть в вооружённый конфликт все страны Ближнего Востока

Эксперт объяснил, что значит запрет на популяризацию VPN, который вступит в силу в России 1 марта

Эксперт Зыков: РКН будет блокировать сайты, на которых побуждают использовать VPN

6 февраля, 07:41
Обложка © Shutterstock

Обложка © Shutterstock

В целом в России уже давно запрещено использовать VPN, которые позволяют обходить заблокированные сайты. Новый же запрет будет нацелен на публикации и статьи, в которых будут указаны сервисы, с помощью которых можно зайти на запрещённые интернет-ресурсы. Об этом Life.ru рассказал руководитель Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, комментируя новые меры Роскомнадзора.

Он напомнил, что в РФ принят закон, который обязывает все VPN-сервисы подключаться к реестру запрещённых сайтов и фильтровать свой трафик таким образом, чтобы пользователи не получали доступ к запрещённым в нашей стране ресурсам. Сейчас же будут блокироваться статьи, публикации и прочая информация, которая популяризирует использование VPN в качестве средства обхода блокировок. Зыков привёл пример:

"Написали вы про VPN какой-то конкретный отзыв, что он может помочь в обходе блокировок, — ну и всё, это статья, а сайт подлежит блокировке. Но по закону у нас блокируются url, если url работает по протоколу https и владелец ресурса эту страницу не блокирует, не удаляет контент, то в реестр вносятся и url, и домен. То есть у нас немного интернет-провайдеров, которые умеют блокировать конкретную страницу https сайта. Поэтому приходится блокировать всю страницу", — рассказал эксперт.

В Госдуме рассказали, какие VPN не станут блокировать в России
В Госдуме рассказали, какие VPN не станут блокировать в России

Напомним, накануне в Роскомнадзоре заявили, что запрет на популяризацию VPN в России вступит в силу c 1 марта 2024 года. При этом депутат Госдумы Александр Хинштейн уточнил, что введение полного запрета на использование таких сервисов в РФ в настоящий момент не планируется.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!