Эксперт объяснил, что значит запрет на популяризацию VPN, который вступит в силу в России 1 марта Эксперт Зыков: РКН будет блокировать сайты, на которых побуждают использовать VPN 6 февраля, 07:41 Обложка © Shutterstock

В целом в России уже давно запрещено использовать VPN, которые позволяют обходить заблокированные сайты. Новый же запрет будет нацелен на публикации и статьи, в которых будут указаны сервисы, с помощью которых можно зайти на запрещённые интернет-ресурсы. Об этом Life.ru рассказал руководитель Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, комментируя новые меры Роскомнадзора.

Он напомнил, что в РФ принят закон, который обязывает все VPN-сервисы подключаться к реестру запрещённых сайтов и фильтровать свой трафик таким образом, чтобы пользователи не получали доступ к запрещённым в нашей стране ресурсам. Сейчас же будут блокироваться статьи, публикации и прочая информация, которая популяризирует использование VPN в качестве средства обхода блокировок. Зыков привёл пример:

"Написали вы про VPN какой-то конкретный отзыв, что он может помочь в обходе блокировок, — ну и всё, это статья, а сайт подлежит блокировке. Но по закону у нас блокируются url, если url работает по протоколу https и владелец ресурса эту страницу не блокирует, не удаляет контент, то в реестр вносятся и url, и домен. То есть у нас немного интернет-провайдеров, которые умеют блокировать конкретную страницу https сайта. Поэтому приходится блокировать всю страницу", — рассказал эксперт.