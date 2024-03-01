Адвокат объяснил, грозят ли россиянам штрафы за использование VPN с 1 марта

Спекуляции на тему запрета сервисов VPN в России набирают обороты. Некоторые блогеры нагнетают панику, заявляя о том, что с 1 марта всех пользователей ждут гигантские штрафы и даже перспектива тюремного заключения из-за обхода блокировок. Так ли это, читателям Life.ru рассказал адвокат Мадрид Ибрагимов.

По словам эксперта, с 1 марта 2024 года в России начинает действовать запрет на распространение информации о VPN-сервисах в открытом доступе. Фактически это означает, что владельцы платформ по обходу блокировок больше не смогут рекламировать свои продукты на общедоступных платформах, в социальных сетях и СМИ.

Также специалисты Роскомнадзора будут блокировать любую информацию о VPN-сервисах в поисковой системе. Вместе с тем саму работу анонимайзеров никто не ограничивает, они по-прежнему доступны россиянам.

Собеседник Life.ru отметил, что в ближайшей перспективе никаких штрафных санкций и тем более тюремных сроков для активных пользователей средств обхода блокировок не будет. Значительная часть россиян продолжает пользоваться VPN-сервисами, несмотря на постоянные утечки. Так, в декабре 2023 года без таких приложений не мог обойтись каждый пятый пользователь. Вместе с тем VPN не гарантирует полной конфиденциальности, поэтому личные данные могут легко оказаться в руках третьих лиц. О том, почему сервисы по обходу блокировок могут быть опасны, Life.ru писал здесь.