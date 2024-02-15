Исследование раскрыло, как США следят за пользователями VPN-сервисов

Значительная часть россиян продолжает пользоваться VPN-сервисами, несмотря на постоянные утечки. Так, в декабре 2023 года без таких приложений не мог обойтись каждый пятый пользователь. Об этом говорится в исследовании Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Эксперты проанализировали политику обработки данных 12 популярных VPN, среди которых AdGuard VPN, 1.1.1.1+Warp, VPN – Super Unlimited Proxy, Lantern VPN, Proton VPN, Psiphon, TunnelBear VPN, Express VPN, Safe Connect VPN, Surfshark, Hide.me VPN и VPN Proxy Master. Специалисты выяснили, что меньше всего гарантий предоставляют США. В Америке действует Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки, который позволяет следить за иностранцами.

"Кроме того, применяется исполнительный указ резидента США № 12333, который позволяет перехватывать данные, передаваемые через Штаты. А закон о хранении сообщений позволяет правоохранительным органам получать хранимые операторами данные на основании судебных постановлений", — отметили в РОЦИТ.