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15 февраля, 16:11

Исследование раскрыло, как США следят за пользователями VPN-сервисов

РОЦИТ: США предоставляют наименьшие гарантии для пользователей VPN

Значительная часть россиян продолжает пользоваться VPN-сервисами, несмотря на постоянные утечки. Так, в декабре 2023 года без таких приложений не мог обойтись каждый пятый пользователь. Об этом говорится в исследовании Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ).

Эксперты проанализировали политику обработки данных 12 популярных VPN, среди которых AdGuard VPN, 1.1.1.1+Warp, VPN – Super Unlimited Proxy, Lantern VPN, Proton VPN, Psiphon, TunnelBear VPN, Express VPN, Safe Connect VPN, Surfshark, Hide.me VPN и VPN Proxy Master. Специалисты выяснили, что меньше всего гарантий предоставляют США. В Америке действует Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки, который позволяет следить за иностранцами.

"Кроме того, применяется исполнительный указ резидента США № 12333, который позволяет перехватывать данные, передаваемые через Штаты. А закон о хранении сообщений позволяет правоохранительным органам получать хранимые операторами данные на основании судебных постановлений", — отметили в РОЦИТ.

Там добавили, что некоторые VPN-сервисы собирают сведения о местоположении. По мнению специалистов РОЦИТ, наиболее защищёнными можно назвать персональные данные пользователей в Швейцарии.

В Кремле высказались о полном запрете VPN в России с 1 марта
В Кремле высказались о полном запрете VPN в России с 1 марта

Как сообщал Life.ru, в Роскомнадзоре заявили, что запрет на популяризацию VPN в России вступит в силу c 1 марта. Депутат Госдумы Александр Хинштейн подчеркнул, что введение полного запрета на использование таких сервисов в РФ не планируется. По его словам, VPN не гарантирует полной конфиденциальности, поэтому личные данные могут легко оказаться в руках третьих лиц.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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