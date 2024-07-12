"Ростелеком" предупредил о сбоях YouTube в России
В работе оборудования компании Google, необходимого для функционирования YouTube, наблюдаются технические проблемы. Речь идёт о системе Google Global Cache, предназначенный для оптимизации нагрузки на мощности провайдера при работе с сервисами компании. Эти сбои могут повлиять на скорость загрузки и качество роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов.
"Из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьёзная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках", — об этом сообщили в "Ростелекоме".
РБК уточняет, что это оборудование физически находится в России.
Напомним, ранее стало известно, что с 12 июля в России начнёт замедляться YouTube. Основная причина — технические проблемы с оборудованием Google в нашей стране, установленном на сетевой операторской инфраструктуре и пиринговых стыках. Трафика стало больше, а инфраструктура не обновлялась последние два с половиной года, из-за чего не справляется с задачами.
Shutterstock / FOTODOM / photosince