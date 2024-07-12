В Госдуме объяснили, может ли YouTube "упасть" насовсем

Оборудование Google, из-за которого начнёт замедляться YouTube, уже несколько лет не обслуживается из-за антироссийской позиции американской компании, поэтому оно постепенно выходит из строя, а разбираться с этой проблемой Google не планирует. Об этом Life.ru заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, эксперт в области IT-разработки и информационной безопасности Антон Немкин.

Дело в том, что оборудование, принадлежащее американской компании Google, действительно ею не обслуживается уже несколько лет, компания ведь занимает ярко выраженную антироссийскую позицию и фактически забросила его с началом СВО. Об изнашивании инфраструктуры мы говорим уже давно, проблема была известна и самой компании. Основные проблемы — это кеширование данных и ускорение загрузки видеоконтента. Антон Немкин Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, эксперт в области IT-разработки и информационной безопасности

Поэтому оборудование и выходит из строя, а так как Google ничего делать не планирует, скорость и качество работы YouTube действительно будут постепенно снижаться. Однако Немкин считает, что совсем "упасть" ресурс не сможет, но работать всё хуже и хуже с каждым днём — вполне. Депутат предполагает, что постепенно это перестанет устраивать пользователей и они будут делать выбор в сторону отечественных платформ.

"А последние, к слову, к этому уже вполне готовы с точки зрения как технологий и мощностей, так и контента", — добавил Немкин.

Напомним, ранее стало известно, что с 12 июля в России начнёт замедляться YouTube. Основная причина — технические проблемы с оборудованием Google в нашей стране, установленном на сетевой операторской инфраструктуре и пиринговых стыках. Трафика стало больше, а инфраструктура не обновлялась последние два с половиной года, из-за чего не справляется с задачами.