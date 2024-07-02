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Регион
2 июля, 07:54

Премьер Австралии отказался ехать в Вашингтон на саммит НАТО из-за Байдена

Премьер Австралии Албаниз не поедет на саммит НАТО в Вашингтон

Австралийский премьер Энтони Албаниз принял решение не принимать участие в саммите НАТО, который пройдёт в Вашингтоне. Вместо себя политик отправит на мероприятие главу Минобороны страны Ричарда Марлза. Об этом пишет газета Sydney Morning Herald.

"Во вторник офис Марлза опубликовал заявление, в котором говорится, что его присутствие на встрече подчёркивает приверженность Австралии отстаиванию стратегических приоритетов нашего региона и поддержанию глобального порядка, основанного на правилах, одновременно продвигая австралийскую повестку дня в области безопасности, экономики и торговли", — сказано в тексте публикации.

Такое решение было принято после того, как Албанизу не удалось согласовать встречу с американским президентом Джо Байденом перед саммитом. В офисе австралийского премьера посоветовали отказаться от идеи поездки, поскольку это может вызвать дальнейшую критику.

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Ранее Life.ru писал, что на грядущем саммите Североатлантического альянса в Вашингтоне, который пройдёт 9–11 июля, Владимиру Зеленскому пообещают выстроить для Украины "мост в НАТО". Зеленский недоволен отсутствием конкретных предложений для Киева по вступлению в альянс.

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ТАСС / ЕРА

Владимир Озеров
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