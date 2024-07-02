Премьер Австралии отказался ехать в Вашингтон на саммит НАТО из-за Байдена

Австралийский премьер Энтони Албаниз принял решение не принимать участие в саммите НАТО, который пройдёт в Вашингтоне. Вместо себя политик отправит на мероприятие главу Минобороны страны Ричарда Марлза. Об этом пишет газета Sydney Morning Herald.

"Во вторник офис Марлза опубликовал заявление, в котором говорится, что его присутствие на встрече подчёркивает приверженность Австралии отстаиванию стратегических приоритетов нашего региона и поддержанию глобального порядка, основанного на правилах, одновременно продвигая австралийскую повестку дня в области безопасности, экономики и торговли", — сказано в тексте публикации.

Такое решение было принято после того, как Албанизу не удалось согласовать встречу с американским президентом Джо Байденом перед саммитом. В офисе австралийского премьера посоветовали отказаться от идеи поездки, поскольку это может вызвать дальнейшую критику.