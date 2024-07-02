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1 июля, 22:55

НАТО направит чиновника на Украину и создаст новое командование в Германии

WSJ: НАТО назначит ответственного за долгосрочную поддержку Украины

Североатлантический альянс отправит в Киев нового чиновника и сформирует новое командование в Германии в рамках мер по оказанию долгосрочной помощи Киеву. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

Новое командование появится в немецком городе Висбадене. В его задачи будет входить координация поставок военной техники Киеву, а также обучение солдат ВСУ. Сообщается, что операция получила название "Помощь и обучение НАТО в области безопасности для Украины". Предположительно, в ней намерены задействовать примерно 700 военных США и других стран блока.

Что касается нового чиновника на Украине, то он "сосредоточится на долгосрочных потребностях Украины в военной модернизации и невоенной поддержке". Специальный представитель для контроля за долгосрочной помощью Киеву также будет отчитываться перед НАТО и новым командованием в Висбадене. По информации газеты, эти инициативы разрабатывались несколько месяцев, однако особую актуальность они получили после дебатов президента США Джо Байдена и кандидата в американские лидеры Дональда Трампа.

"План (альянса. — Прим. Life.ru) также направлен на то, чтобы сделать украинскую армию более похожей на армию НАТО", — указала газета.

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Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр энергетики Герман Галущенко сами задумали поездку в Вашингтон. Ожидается, что визит состоится 2 июля. Они собираются выяснить, какие гарантии безопасности США и альянс готовы предложить Киеву на саммите НАТО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Оксана Попова
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