Министр обороны Украины и глава офиса Зеленского задумали поездку в США

Министр обороны Украины Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр энергетики Герман Галущенко приедут с визитом в Вашингтон во вторник, 2 июля. Об этом сообщил журналист издания Politico Пол Маклири.

"Основная их задача — выяснить, какие гарантии безопасности США и альянс готовы предложить Киеву на саммите [НАТО] на следующей неделе", — написал Маклири в соцсети Х.

По его словам, украинскую делегацию примет советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. На предстоящих переговорах будет также обсуждаться, как США могут помочь Украине "в защите её опустошённой энергетической инфраструктуры этой зимой". На саммит НАТО, который пройдёт с 9 по 11 июля в Вашингтоне, также приглашён Владимир Зеленский.

А ранее Life.ru писал, что устав НАТО не даст Украине стать членом альянса на июльском саммите. Эксперт считает, что именно обязательство по коллективной обороне мешает Киеву вступить в военно-политический блок.