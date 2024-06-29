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Зеленскому раскрыли глаза на жестокую правду о "сладких обещаниях" США

Newsweek: НАТО не собирается принимать Украину, вопреки обещаниям Зеленскому

29 июня, 11:08
НАТО не собирается принимать Украину. Обложка © ТАСС / ЕРА

НАТО не собирается принимать Украину. Обложка © ТАСС / ЕРА

НАТО не испытывает никакого желания принимать в свои ряды Украину, хотя формальные обещания публично озвучиваются. Об этом пишет обозреватель журнала Newsweek Дэниел Депетрис.

"Несмотря на все формальные заявления о том, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, к настоящему времени должно быть совершенно ясно, что альянс не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды", — отметил он.

По мнению Депетриса, Украина будет ждать вечно членства в альянсе, хотя западные политики шепчут "сладкие слова на ухо Зеленскому". При этом, добавляет журналист, НАТО вовсе не отказывается от своих обязательств по передаче киевскому режиму оружия и денег. Но напрямую сталкиваться с Россией на поле боя Запад не хочет, уверен эксперт.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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