Зеленскому раскрыли глаза на жестокую правду о "сладких обещаниях" США Newsweek: НАТО не собирается принимать Украину, вопреки обещаниям Зеленскому 29 июня, 11:08 НАТО не собирается принимать Украину. Обложка © ТАСС / ЕРА

НАТО не испытывает никакого желания принимать в свои ряды Украину, хотя формальные обещания публично озвучиваются. Об этом пишет обозреватель журнала Newsweek Дэниел Депетрис.

"Несмотря на все формальные заявления о том, что двери НАТО должны оставаться открытыми для новых членов, к настоящему времени должно быть совершенно ясно, что альянс не хочет, чтобы Украина вступила в его ряды", — отметил он.

По мнению Депетриса, Украина будет ждать вечно членства в альянсе, хотя западные политики шепчут "сладкие слова на ухо Зеленскому". При этом, добавляет журналист, НАТО вовсе не отказывается от своих обязательств по передаче киевскому режиму оружия и денег. Но напрямую сталкиваться с Россией на поле боя Запад не хочет, уверен эксперт.

Ранее Life.ru сообщал, что новой "жертвой" пранкеров Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) стал бывший премьер-министр и нынешний глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Думая, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко, он заявил, что Киеву не стоит ждать приглашения в НАТО на саммите в июле.

Авторы Татьяна Миссуми