Эрдоган заявил, что МИД Турции прорабатывает его встречу с Асадом
Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © tccb.gov.tr
Турция выступает за новый процесс нормализации отношений с Сирией, сейчас МИД страны занимается организацией переговоров президентов, возможно, в третьей стране. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"Две недели назад я призвал господина Асада либо приехать в мою страну, либо провести эту встречу в третьей стране. Я поручил министру иностранных дел заняться организацией этих переговоров", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.
Эрдоган выразил надежду, что Анкаре и Дамаску удастся преодолеть обиды и трудности в отношениях.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция начала работы по возобновлению черноморской зерновой инициативы. По его словам, Анкара продолжает усилия по прекращению конфликта на Украине путём заключения справедливого мира.