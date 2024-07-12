Эрдоган заявил, что МИД Турции прорабатывает его встречу с Асадом

Турция выступает за новый процесс нормализации отношений с Сирией, сейчас МИД страны занимается организацией переговоров президентов, возможно, в третьей стране. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Две недели назад я призвал господина Асада либо приехать в мою страну, либо провести эту встречу в третьей стране. Я поручил министру иностранных дел заняться организацией этих переговоров", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.

Эрдоган выразил надежду, что Анкаре и Дамаску удастся преодолеть обиды и трудности в отношениях.