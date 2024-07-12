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11 июля, 23:25

Эрдоган заявил, что МИД Турции прорабатывает его встречу с Асадом

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © tccb.gov.tr

Турция выступает за новый процесс нормализации отношений с Сирией, сейчас МИД страны занимается организацией переговоров президентов, возможно, в третьей стране. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

"Две недели назад я призвал господина Асада либо приехать в мою страну, либо провести эту встречу в третьей стране. Я поручил министру иностранных дел заняться организацией этих переговоров", — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам саммита НАТО.

Эрдоган выразил надежду, что Анкаре и Дамаску удастся преодолеть обиды и трудности в отношениях.

Эрдоган: Путин рассматривает возможность встречи по Сирии в Турции
Эрдоган: Путин рассматривает возможность встречи по Сирии в Турции

Ранее Эрдоган заявил, что Турция начала работы по возобновлению черноморской зерновой инициативы. По его словам, Анкара продолжает усилия по прекращению конфликта на Украине путём заключения справедливого мира.

Артур Лапсаков
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