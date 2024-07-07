Эрдоган: Путин рассматривает возможность встречи по Сирии в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / POOL / Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин рассматривает возможность проведения переговоров по вопросу нормализации отношений Анкары и Дамаска. Об этом заявил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, сирийскому лидеру Башару Асаду в целом достаточно лишь "сделать шаг" в эту сторону, так как ранее страны не были врагами, а Эрдоган встречался с ним "как семья". Глава государства надеется, что Турции удастся довести двусторонние отношения до прежнего уровня.
"У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции. У премьер-министра Ирака тоже есть свои подходы к этому вопросу. Мы всегда говорим о посредничестве, но почему посредниками не могут быть наши же соседи?" — цитирует Эрдогана Anadolu.
Ранее в Турции назвали условие вывода войск из Сирии. По словам министра обороны Яшара Гюлера, для этого граница республики должна стать полностью безопасной.