Эрдоган: Путин рассматривает возможность встречи по Сирии в Турции

Президент России Владимир Путин рассматривает возможность проведения переговоров по вопросу нормализации отношений Анкары и Дамаска. Об этом заявил его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, сирийскому лидеру Башару Асаду в целом достаточно лишь "сделать шаг" в эту сторону, так как ранее страны не были врагами, а Эрдоган встречался с ним "как семья". Глава государства надеется, что Турции удастся довести двусторонние отношения до прежнего уровня.

"У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции. У премьер-министра Ирака тоже есть свои подходы к этому вопросу. Мы всегда говорим о посредничестве, но почему посредниками не могут быть наши же соседи?" — цитирует Эрдогана Anadolu.