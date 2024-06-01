В Турции назвали условия для вывода войск с территории Сирии
Глава МО Турции Гюлер: Анкара выведет войска из САР в случае безопасности границ
Анкара готова рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии, если граница Турции будет полностью безопасной. Об этом заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.
Министр отметил, что Анкара согласна оказать всевозможную поддержку в принятии всеобъемлющей конституции и проведении свободных выборов в Сирии. Также Турция выступает за полномасштабную нормализацию и обеспечение безопасной обстановки в соседней стране.
"Только после того, как это будет сделано, а наша граница будет полностью безопасной, мы сможет рассмотреть вывод [войск], если понадобится", — приводит телеканал TRT Haber слова министра.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война, в которой Турция поддержала противников президента республики Башара Асада. С тех пор турецкие войска находятся на территории САР.
Ранее Life.ru сообщал, что турецкая армия провела воздушную операцию против запрещённой в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. В результате рейда были уничтожены шесть объектов РПК, в основном нефтяные скважины и нефтехранилища.
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