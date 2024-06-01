Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 15:25

В Турции назвали условия для вывода войск с территории Сирии

Глава МО Турции Гюлер: Анкара выведет войска из САР в случае безопасности границ

Анкара готова рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии, если граница Турции будет полностью безопасной. Об этом заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

Министр отметил, что Анкара согласна оказать всевозможную поддержку в принятии всеобъемлющей конституции и проведении свободных выборов в Сирии. Также Турция выступает за полномасштабную нормализацию и обеспечение безопасной обстановки в соседней стране.

"Только после того, как это будет сделано, а наша граница будет полностью безопасной, мы сможет рассмотреть вывод [войск], если понадобится", — приводит телеканал TRT Haber слова министра.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война, в которой Турция поддержала противников президента республики Башара Асада. С тех пор турецкие войска находятся на территории САР.

Военная полиция России в Сирии развернула колонну "коалиции" из шести Bradley
Военная полиция России в Сирии развернула колонну "коалиции" из шести Bradley

Ранее Life.ru сообщал, что турецкая армия провела воздушную операцию против запрещённой в республике Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. В результате рейда были уничтожены шесть объектов РПК, в основном нефтяные скважины и нефтехранилища.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mr.Husame

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Турция
  • Сирия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров