В Турции назвали условия для вывода войск с территории Сирии

Анкара готова рассмотреть возможность вывода войск с территории Сирии, если граница Турции будет полностью безопасной. Об этом заявил министр обороны страны Яшар Гюлер.

Министр отметил, что Анкара согласна оказать всевозможную поддержку в принятии всеобъемлющей конституции и проведении свободных выборов в Сирии. Также Турция выступает за полномасштабную нормализацию и обеспечение безопасной обстановки в соседней стране.

"Только после того, как это будет сделано, а наша граница будет полностью безопасной, мы сможет рассмотреть вывод [войск], если понадобится", — приводит телеканал TRT Haber слова министра.

В 2011 году в Сирии началась гражданская война, в которой Турция поддержала противников президента республики Башара Асада. С тех пор турецкие войска находятся на территории САР.