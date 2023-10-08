ВВС Турции ударили по курдским нефтяным скважинам и хранилищам в Сирии
Турецкая армия провела воздушную операцию против курдов в Сирии
ВВС Турции провели операцию против запрещённой в республики Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Удары нанесены по нефтяным скважинам, сообщило Минобороны Турции.
"В результате рейда уничтожены шесть объектов РПК, в основном нефтяные скважины и нефтехранилища, находящиеся под контролем террористической организации", — уточнило министерство.
А 13 августа военно-воздушные силы Турции совершили несколько атак по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Дахук на севере Ирака, которая является частью курдской автономии. Были обстреляны районы, находящиеся на северо-востоке от Дахука — административного центра региона.
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