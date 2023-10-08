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8 октября, 19:59

ВВС Турции ударили по курдским нефтяным скважинам и хранилищам в Сирии

Турецкая армия провела воздушную операцию против курдов в Сирии

ВВС Турции провели операцию против запрещённой в республики Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Удары нанесены по нефтяным скважинам, сообщило Минобороны Турции.

"В результате рейда уничтожены шесть объектов РПК, в основном нефтяные скважины и нефтехранилища, находящиеся под контролем террористической организации", — уточнило министерство.

Двое сирийских солдат убиты и четверо ранены при ударе армии Турции

Двое сирийских солдат убиты и четверо ранены при ударе армии Турции

А 13 августа военно-воздушные силы Турции совершили несколько атак по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в провинции Дахук на севере Ирака, которая является частью курдской автономии. Были обстреляны районы, находящиеся на северо-востоке от Дахука — административного центра региона.

Обложка ©

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Андрей Бражников
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