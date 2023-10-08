ВВС Турции ударили по курдским нефтяным скважинам и хранилищам в Сирии

ВВС Турции провели операцию против запрещённой в республики Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Удары нанесены по нефтяным скважинам, сообщило Минобороны Турции.

"В результате рейда уничтожены шесть объектов РПК, в основном нефтяные скважины и нефтехранилища, находящиеся под контролем террористической организации", — уточнило министерство.