Двое сирийских солдат убиты и четверо ранены при ударе армии Турции

Двое военнослужащих Сирии погибли при обстреле войсками Турции сирийских позиций на севере провинции Алеппо, четверо были госпитализированы с ранениями. Главный удар пришёлся на посёлок Тоухар в районе города Манбидж, находящегося в 450 километрах от столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщил арабский телеканал Al Hadath.

Беспилотники ВВС Турции кружат над позициями сирийских войск. Информации об атаках дронами пока нет.

Арабская газета Al Watan в свою очередь пишет о вооружённых столкновениях между протурецкими боевыми группами и бойцами из "Сил народной самообороны" (СНС) курдов. СНС ответили обстрелом пограничного города Аазаз, он относится к безопасной зоне, которую создала на севере Сирии Турция.