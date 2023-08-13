В Сирии обстреляли американские военные базы

Действующие против американских войск на востоке Сирии ополченцы из арабских племён выпустили ракеты по трём военным объектам Соединённых Штатов, расположенным в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке, передаёт Fars News Agency.

По данным агентства, пять взрывов ракет были зафиксированы в районе газового поля Конико, где находятся позиции американских оккупационных сил. Также как минимум одна ракета попала по аэродрому на базе Эш-Шаддади и ещё четыре разорвались на базе США у нефтяного месторождения Эль-Омар.

Сирийские бойцы в своём заявлении подчеркнули, что будут бороться до тех пор, "пока вся сирийская земля не будет очищена от оккупантов.