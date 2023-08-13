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13 августа, 01:39

В Сирии обстреляли американские военные базы

Fars News Agency: Базы США на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу

Действующие против американских войск на востоке Сирии ополченцы из арабских племён выпустили ракеты по трём военным объектам Соединённых Штатов, расположенным в провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке, передаёт Fars News Agency.

По данным агентства, пять взрывов ракет были зафиксированы в районе газового поля Конико, где находятся позиции американских оккупационных сил. Также как минимум одна ракета попала по аэродрому на базе Эш-Шаддади и ещё четыре разорвались на базе США у нефтяного месторождения Эль-Омар.

Сирийские бойцы в своём заявлении подчеркнули, что будут бороться до тех пор, "пока вся сирийская земля не будет очищена от оккупантов.

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Ранее Лайф сообщал, что на территории военной базы США, расположенной в провинции Хасека на северо-востоке Сирии, произошёл сильный взрыв. Это случилось на территории нефтяного месторождения Аль-Джабса.

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ТАСС / AP

Кузьма Спирин
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