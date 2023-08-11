Российские самолёты в Сирии подверглись воздействию систем наведения американских F-35
ЦПВС: Четыре самолёта ВКС РФ в Сирии подверглись воздействию систем наведения
В Сирии четыре самолёта Воздушно-космических сил (ВКС) РФ зафиксировали воздействие на них систем наведения и радиолокации двух истребителей F-35, принадлежащих антитеррористической коалиции во главе с Соединёнными Штатами. Об этом 11 августа заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.
"11 августа с 02:13 до 02:20 двумя российскими самолётами Су-34 и двумя Су-35 в ходе выполнения планового полёта в районе Эт-Танф фиксировалось воздействие на них системами наведения, что привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны", — заявил военный.
Кулить добавил, что эти же самолёты подверглись радиолокационным воздействиям со стороны двух истребителей F-35.
Ранее Лайф сообщал, что беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с истребителем Су-34 в небе над Сирией. Это произошло утром 28 июля на высоте пять тысяч метров в районе населённого пункта Нафла провинции Ракка. По словам заместителя руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в статистике контр-адмирала Олега Гуринова, полёт беспилотника не был деконфликтован.
ТАСС / Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ