В Турции заявили о возобновлении работы по зерновой сделке

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с Зеленским в Вашингтоне в рамках саммита НАТО заявил, что страна начала возрождать зерновую сделку и готова к любым инициативам, в том числе посредничеству для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера.