В Турции заявили о возобновлении работы по зерновой сделке
Эрдоган: Турция начала возобновлять работы по зерновой сделке
Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с Зеленским в Вашингтоне в рамках саммита НАТО заявил, что страна начала возрождать зерновую сделку и готова к любым инициативам, в том числе посредничеству для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера.
"На встрече президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает усилия по прекращению украинско-российской войны путём заключения справедливого мира и начала работы по возобновлению черноморской зерновой инициативы", — говорится в сообщении.
Действие Черноморской зерновой инициативы было прекращено 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа. В конце прошлого года генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что восстановление сделки в её первоначальном виде не имеет никакого смысла. Также и в Кремле в середине января говорили, что разговоры о её возобновлении не ведутся.
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