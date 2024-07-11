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11 июля, 17:30

В Турции заявили о возобновлении работы по зерновой сделке

Эрдоган: Турция начала возобновлять работы по зерновой сделке

Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с Зеленским в Вашингтоне в рамках саммита НАТО заявил, что страна начала возрождать зерновую сделку и готова к любым инициативам, в том числе посредничеству для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера.

"На встрече президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает усилия по прекращению украинско-российской войны путём заключения справедливого мира и начала работы по возобновлению черноморской зерновой инициативы", — говорится в сообщении.

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Действие Черноморской зерновой инициативы было прекращено 18 июля из-за полного игнорирования российской части документа. В конце прошлого года генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что восстановление сделки в её первоначальном виде не имеет никакого смысла. Также и в Кремле в середине января говорили, что разговоры о её возобновлении не ведутся.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Glebzter

Александра Мышляева
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