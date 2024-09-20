Израиль совершил новое нападение, в этот раз в Сирии
Elnashra: Израильский дрон атаковал машину в Сирии, один человек погиб
Беспилотник израильской армии нанёс удар по автомобилю, который следовал по шоссе в сторону международного аэропорта Дамаска. Об этом рассказал новостной портал Elnashra.
По информации портала, после прямого попадания машина воспламенилась. В результате один человек погиб, ещё один получил ранения.
Ранее израильская армия нанесла массированный удар по ряду городов в Сирии. После этого произошла повторная атака, в ходе которой сирийские системы ПВО отбили удар авиации и беспилотников ЦАХАЛ. А 17-18 сентября серия взрывов потрясла Ливан. Всё началось с массовой детонации пейджеров и раций, которыми пользовались члены «Хезболлы». Считается, что масштабную атаку провернул Израиль. В результате погибли как минимум 25 человек, ранены более 600. В российском Совфеде заявили, что на наших глазах разработали и применяют оружие массового поражения.
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