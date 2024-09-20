Израиль совершил новое нападение, в этот раз в Сирии

Беспилотник израильской армии нанёс удар по автомобилю, который следовал по шоссе в сторону международного аэропорта Дамаска. Об этом рассказал новостной портал Elnashra.

По информации портала, после прямого попадания машина воспламенилась. В результате один человек погиб, ещё один получил ранения.