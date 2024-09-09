Сирийские силы ПВО отразили повторную атаку Израиля
Повторный удар Израиля по объектам на территории САР оказался отбит эффективной работой сирийских систем противовоздушной обороны. Об этом проинформировала местная радиостанция Sham FM.
Целью авиации и беспилотников ЦАХАЛ вновь стали объекты к западу от провинциального центра Хама. Уничтожение еврейских ракет и дронов зафиксированы вблизи Масьяфа, Тартуса и Банияса. Некоторые эпизоды работы ПВО угодили в объективы видеокамер.
Момент перехвата одной из ракет средствами ПВО. Видео © X / القوات المسلحة السورية | Syrian Armed Forces
Напомним, что Израиль нанёс авиаудар по территории Сирии в ночь на 9 сентября. Жертвами атаки стали минимум пять человек, есть и пострадавшие.
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