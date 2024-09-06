«Убийца!»: В израильского министра швырнули песок на пляже в Тель-Авиве

Жительницу Тель-Авива задержали по подозрению в нападении на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Как сообщает пресс-служба израильской полиции, 27-летняя девушка подбежала к политику, который был на пляже с семьёй, и забросала его песком.

В настоящее время девушка доставлена в участок, её собираются привлечь к ответственности. По данным израильских СМИ, инцидент произошёл на пляже Геула в Тель-Авиве. При этом один из отдыхающих подошёл к министру с камерой и обозвал его «убийцей», из-за которого умирают заложники в Газе. После этого к Бен-Гвиру подбежала девушка и бросила в него горсть песка. Она попыталась скрыться, но тут же была поймана сотрудниками правоохранительных органов.