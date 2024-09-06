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6 сентября, 14:37

«Убийца!»: В израильского министра швырнули песок на пляже в Тель-Авиве

В министра нацбезопасности Израиля Бен-Гвира швырнули песок на пляже в Тель-Авиве

Жительницу Тель-Авива задержали по подозрению в нападении на министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Как сообщает пресс-служба израильской полиции, 27-летняя девушка подбежала к политику, который был на пляже с семьёй, и забросала его песком.

Нападение на израильского министра на пляже в Тель-Авиве. Видео © X / AmiDror

В настоящее время девушка доставлена в участок, её собираются привлечь к ответственности. По данным израильских СМИ, инцидент произошёл на пляже Геула в Тель-Авиве. При этом один из отдыхающих подошёл к министру с камерой и обозвал его «убийцей», из-за которого умирают заложники в Газе. После этого к Бен-Гвиру подбежала девушка и бросила в него горсть песка. Она попыталась скрыться, но тут же была поймана сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что массовая акция протеста охватила Тель-Авив после обнаружения в Газе тел шести заложников ХАМАС. Десятки тысяч человек требовали немедленного заключения соглашения с палестинской группировкой о вызволении оставшихся пленников.

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Обложка ©

Кадр из видео X / AmiDror

Наталья Демьянова
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