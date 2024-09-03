ХАМАС показал предсмертное видео с шестью казнёнными заложниками

Военное крыло ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» опубликовало видеоролик о шести заложниках, тела которых были найдены израильской армией в Газе 31 августа. В первой половине записи показаны фотографии ещё живых пленников, а далее идёт обращение одной из узниц Эден Иерушалми к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. В кадре мелькает и гражданин России Александр Лобанов.

Видео начинается с заявления пресс-секретаря крыла Абу Обайды. Он предупредил, что отныне при приближении войск ЦАХАЛ к местам содержания заложников членам группировки приказано действовать по новым инструкциям, намекнув на указ расправляться с узниками.

«Моджахедам, которым было поручено охранять заключённых, были даны новые инструкции относительно обращения с ними, как только оккупационная армия приблизится к месту их содержания», — гласит подпись.