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3 сентября, 03:19

ХАМАС показал предсмертное видео с шестью казнёнными заложниками

ХАМАС показал видео с шестью убитыми в Газе заложниками

Погибший от рук радикалов россиянин Александр Лобанов. Обложка © Telegram / ابو عبيدة ـ كتائب القسام

Погибший от рук радикалов россиянин Александр Лобанов. Обложка © Telegram / ابو عبيدة ـ كتائب القسام

Военное крыло ХАМАС «Изз ад-Дин аль-Кассам» опубликовало видеоролик о шести заложниках, тела которых были найдены израильской армией в Газе 31 августа. В первой половине записи показаны фотографии ещё живых пленников, а далее идёт обращение одной из узниц Эден Иерушалми к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху. В кадре мелькает и гражданин России Александр Лобанов.

Видео начинается с заявления пресс-секретаря крыла Абу Обайды. Он предупредил, что отныне при приближении войск ЦАХАЛ к местам содержания заложников членам группировки приказано действовать по новым инструкциям, намекнув на указ расправляться с узниками.

«Моджахедам, которым было поручено охранять заключённых, были даны новые инструкции относительно обращения с ними, как только оккупационная армия приблизится к месту их содержания», — гласит подпись.

В обращении к главе израильского кабмина Эден Иерушалми эмоционально призвала ЦАХАЛ к прекращению бомбардировок палестинских городов. Далее девушка призналась, что очень скучает по своей семье и хочет домой.

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Напомним, что тела шести убитых радикалами заложников были найдены израильскими военными в Рафахе 31 августа. Минздрав еврейского государства сообщил, что узников казнили выстрелами с близкого расстояния. Новость о гибели новых пленников спровоцировала многотысячные антиправительственные протесты в Тель-Авиве.

Илья Пушкарев
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