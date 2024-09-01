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Нетаньяху извинился перед родителями россиянина Лобанова, погибшего в Газе

1 сентября, 13:04
Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / АР

Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / АР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед семьёй россиянина Александра Лобанова, которого нашли мёртвым в числе заложников палестинского радикального движения ХАМАС. Политик лично позвонил родственникам убитого, рассказали в канцелярии премьера.

«Я хочу сказать вам, как мне жаль, и попросить прощения за то, что мы не смогли вернуть Сашу живым», — подчеркнул Нетаньяху. Он побеседовал с семьями и других погибших в плену у ХАМАС.

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Напомним, в конце июля посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что в плену у ХАМАС остаются два россиянина — Александр Труфанов и Александр Лобанов. Очередные переговоры о перемирии и освобождении заложников в Газе в конце августа провалились. А 31 августа Израиль начал с новой силой бомбить центральную часть Газы. Сегодня стало известно о гибели Лобанова, его тело нашли среди шести погибших заложников в одном из туннелей палестинского анклава.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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