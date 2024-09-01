Нетаньяху извинился перед родителями россиянина Лобанова, погибшего в Газе
Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / АР
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху извинился перед семьёй россиянина Александра Лобанова, которого нашли мёртвым в числе заложников палестинского радикального движения ХАМАС. Политик лично позвонил родственникам убитого, рассказали в канцелярии премьера.
«Я хочу сказать вам, как мне жаль, и попросить прощения за то, что мы не смогли вернуть Сашу живым», — подчеркнул Нетаньяху. Он побеседовал с семьями и других погибших в плену у ХАМАС.
Напомним, в конце июля посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что в плену у ХАМАС остаются два россиянина — Александр Труфанов и Александр Лобанов. Очередные переговоры о перемирии и освобождении заложников в Газе в конце августа провалились. А 31 августа Израиль начал с новой силой бомбить центральную часть Газы. Сегодня стало известно о гибели Лобанова, его тело нашли среди шести погибших заложников в одном из туннелей палестинского анклава.