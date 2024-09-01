В Рафахе нашли тела шести заложников ХАМАС, среди них – россиянин

Гражданин России Александр Лобанов, содержавшийся в заложниках радикального палестинского движения ХАМАС, был найден мёртвым в Рафахе в секторе Газа. Об этом рассказали в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля обнаружили и извлекли тела заложников Кармель Гат, Эдена Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и Ори Данино», — сказано в тексте сообщения.