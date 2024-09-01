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1 сентября, 05:38

В Рафахе нашли тела шести заложников ХАМАС, среди них – россиянин

ЦАХАЛ: Россиянин Александр Лобанов погиб в плену у ХАМАС в секторе Газа

Гражданин России Александр Лобанов, содержавшийся в заложниках радикального палестинского движения ХАМАС, был найден мёртвым в Рафахе в секторе Газа. Об этом рассказали в телеграм-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ и Служба общей безопасности Израиля обнаружили и извлекли тела заложников Кармель Гат, Эдена Йерушалми, Херша Гольдберга-Полина, Александра Лобанова, Альмога Саруси и Ори Данино», — сказано в тексте сообщения.

После процедуры опознания в Национальном институте судебной медицины Израиля при участии полиции и военного раввината ЦАХАЛ оповестил семьи погибших заложников.

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В конце июля посол Израиля в РФ Симона Гальперин заявила, что в плену у ХАМАС остаются ещё два россиянина — Александр Труфанов и Александр Лобанов. Очередные переговоры о перемирии и освобождении заложников в Газе в конце августа провалились. А 31 августа Израиль начал с новой силой бомбить центральную часть Газы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ImageBank4u

Владимир Озеров
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