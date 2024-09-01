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1 сентября, 03:05

Байден анонсировал приближение соглашения по конфликту в Газе

Президент США Джо Байден сообщил об успешном продвижении переговоров, направленных на прекращение огня в секторе Газа. По его словам, стороны конфликта достигли «принципиальных соглашений», что открывает путь к возможному заключению сделки. Он отметил, что участники переговорного процесса выразили согласие с основными принципами предлагаемого соглашения.

«Мы считаем, что мы близки к достижению сделки. Все они заявили, что согласились с принципами договорённости», — сообщил Байден, выразив оптимизм по поводу текущих результатов.

Президент также подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта.

ЦАХАЛ завершил военные операции в Хан-Юнисе и Дейр-эль-Балахе в секторе Газа
ЦАХАЛ завершил военные операции в Хан-Юнисе и Дейр-эль-Балахе в секторе Газа

Ранее вице-президент США Камала Харрис призвала к завершению конфликта в секторе Газа, подчеркнув необходимость достижения соглашения и окончанию войны. В своей беседе она также выразила готовность назначить республиканца на министерский пост в случае своей победы на выборах, добавив, что американцы готовы «перевернуть страницу» и забыть о Дональде Трампе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OogImages

Кирилл Сосновских
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