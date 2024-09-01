Байден анонсировал приближение соглашения по конфликту в Газе

Президент США Джо Байден сообщил об успешном продвижении переговоров, направленных на прекращение огня в секторе Газа. По его словам, стороны конфликта достигли «принципиальных соглашений», что открывает путь к возможному заключению сделки. Он отметил, что участники переговорного процесса выразили согласие с основными принципами предлагаемого соглашения.

«Мы считаем, что мы близки к достижению сделки. Все они заявили, что согласились с принципами договорённости», — сообщил Байден, выразив оптимизм по поводу текущих результатов.

Президент также подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта.