Харрис высказалась о войне в секторе Газа
Вице-президент США Харрис: Война в секторе Газа должна закончиться
Кандидат на главный американский пост от Демократической партии и действующий вице президент Камала Харрис дала большое интервью телеканалу CNN. В частности, в ходе него политик выступила за завершение палестино-израильского конфликта.
«Нужно добиться заключения сделки. Эта война должна закончиться», — заявила Харрис.
Также в ходе интервью она сообщила о готовности назначить кого-либо из числа республиканцев на министерский пост в своей администрации в случае победы на выборах. Между тем Харрис выразила уверенность в том, что американцы готовы «перевернуть страницу» и забыть о кандидате в президенты США от Республиканской партии Дональде Трампе.
Не так давно в Каире завершились переговоры по прекращению огня в секторе Газа, однако соглашения достичь не удалось. Ни израильская сторона, ни палестинское движение ХАМАС не приняли предложений, представленных посредниками.
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