Харрис высказалась о войне в секторе Газа

Кандидат на главный американский пост от Демократической партии и действующий вице президент Камала Харрис дала большое интервью телеканалу CNN. В частности, в ходе него политик выступила за завершение палестино-израильского конфликта.

Также в ходе интервью она сообщила о готовности назначить кого-либо из числа республиканцев на министерский пост в своей администрации в случае победы на выборах. Между тем Харрис выразила уверенность в том, что американцы готовы «перевернуть страницу» и забыть о кандидате в президенты США от Республиканской партии Дональде Трампе.