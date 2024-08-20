Израиль предупредили о новой опасности в случае возведения стены между Газой и Египтом

Раздумья израильского премьера Беньямина Нетаньяху о 20-километровой стене между сектором Газа и Египтом грозит обернуться новой эскалацией. Такой шаг вызовет лишь негодование и усилит поддержку ХАМАС в мировом сообществе, а "за стенкой" окажется само еврейское государство. Такое мнение выразил в беседе с Life.ru политолог и член экспертного клуба "Дигория" Матвей Киселёв.

Слухи, которые на регулярной основе циркулируют в медиа относительно возможного урегулирования конфликта в секторе Газа, обретают новые оттенки, обратил внимание он. Не успела закончиться эпопея с "ударом возмездия" Ирана за убийство Исмаила Хании, как в общественном пространстве появляются новые "инициативы" со стороны кабинета Нетаньяху, говорит эксперт.

Отсутствие чёткого виденья со стороны Израиля относительно послевоенного устройства плодит разного рода несогласованные и абсурдные предложения. Среди таких — возведение стены на границе Газы и Египта, у Филадельфийского коридора. Цель такой инициативы — не дать боевикам ХАМАС возможности строить туннели. Каир в свою очередь потребовал вывести израильские войска из коридора Матвей Киселёв Политолог