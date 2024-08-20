Израиль предупредили о новой опасности в случае возведения стены между Газой и Египтом
Эксперт Киселёв: Возведение стены между Газой и Египтом вызовет новую эскалацию
Раздумья израильского премьера Беньямина Нетаньяху о 20-километровой стене между сектором Газа и Египтом грозит обернуться новой эскалацией. Такой шаг вызовет лишь негодование и усилит поддержку ХАМАС в мировом сообществе, а "за стенкой" окажется само еврейское государство. Такое мнение выразил в беседе с Life.ru политолог и член экспертного клуба "Дигория" Матвей Киселёв.
Слухи, которые на регулярной основе циркулируют в медиа относительно возможного урегулирования конфликта в секторе Газа, обретают новые оттенки, обратил внимание он. Не успела закончиться эпопея с "ударом возмездия" Ирана за убийство Исмаила Хании, как в общественном пространстве появляются новые "инициативы" со стороны кабинета Нетаньяху, говорит эксперт.
Отсутствие чёткого виденья со стороны Израиля относительно послевоенного устройства плодит разного рода несогласованные и абсурдные предложения. Среди таких — возведение стены на границе Газы и Египта, у Филадельфийского коридора. Цель такой инициативы — не дать боевикам ХАМАС возможности строить туннели. Каир в свою очередь потребовал вывести израильские войска из коридора
По его мнению, желание ЦАХАЛ и политического руководства еврейского государства "замкнуть на себе" все вопросы политико-экономического профиля грозит Израилю усилением поддержки ХАМАС и сопротивления со стороны международного сообщества. Изоляция населения с высокой плотностью в осаждённом анклаве — это вызов стабильности всего региона, чреватый ещё большей и долгосрочной эскалацией конфликта, резюмировал политолог.
Напомним, что 11 августа новый лидер ХАМАС заявил о своём желании пойти на мировую с Израилем, добивших прекращения огня в Газе. Затем 15 августа израильская делегация прибыла в Катар, где начались переговоры об урегулировании конфликта. На них стороны не смогли согласовать условия, а недавно в ХАМАС отметили, что план Израиля учитывает лишь требования Нетаньяху. Следующий раунд переговоров планируется провести 21 августа в Египте.
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