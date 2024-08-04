Армия Израиля нашла десятки туннелей на границе Газы с Египтом 4 августа, 13:13 Израиль нашёл подземные туннели в секторе Газа. Обложка © freepik / wiresrock

Израильские военнослужащие нашли несколько десятков подземных коридоров местами высотой под три метра около границы сектора Газа с Египтом. Об этом говорится в телеграм-канале израильской армии.

"В данный момент войска продолжают исследовать и нейтрализовать подземный туннельный путь, а также другие масштабные [подземные] пути, которые были обнаружены", — отмечается в тексте.

Там добавляется, что все туннели расположены в зоне Филадельфийского коридора. Так Израиль называет данную территорию шириной в 20 километров вблизи Египта. Израильские военные якобы были шокированы подземной сетью, при этом один проход достигал высоты в три метра. Как утверждается в сообщении, все коридоры будут ликвидированы без возможности их восстановления.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не завершит военную операцию в секторе Газа, пока палестинское движение ХАМАС не будет уничтожено. По его словам, израильские враги во всём мире должны увидеть последствия своих действий.

Авторы Татьяна Миссуми