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11 августа, 20:09

Сменщик Хании хочет заключить с Израилем соглашение о прекращении огня в Газе

Глава политбюро ХАМАС Синвар хочет договора с Израилем о прекращении огня в Газе

Лидер палестинской организации ХАМАС Яхья Синвар проявил готовность к переговорам о прекращении огня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Лидер палестинской организации ХАМАС Яхья Синвар проявил готовность к переговорам о прекращении огня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

В международной дипломатии произошёл неожиданный поворот: глава политбюро палестинской организации ХАМАС Яхья Синвар проявил готовность к переговорам с Израилем о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.

По информации, переданной израильским чиновникам через посредников из Египта и Катара, лидер ХАМАС выразил желание заключить соглашение о мире. Ситуация продолжает оставаться напряжённой, и этот шаг может стать значительным прогрессом в разрешении конфликта. Дальнейшие действия будут зависеть от реакции Израиля на предложение ХАМАС.

В ООН осудили удар Израиля по "командному центру ХАМАС" в здании школы в Газе
В ООН осудили удар Израиля по "командному центру ХАМАС" в здании школы в Газе

Ранее израильские Военно-воздушные силы нанесли авиаудар по командному центру ХАМАС, располагавшемуся в здании школы Аль-Табаин на севере сектора Газа, неподалёку от мечети, где укрываются мирные жители. В ЦАХАЛ сообщили, что этот центр служил укрытием для террористов и командиров ХАМАС, откуда координировались атаки против израильских войск.

Кирилл Сосновских
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