Сменщик Хании хочет заключить с Израилем соглашение о прекращении огня в Газе

В международной дипломатии произошёл неожиданный поворот: глава политбюро палестинской организации ХАМАС Яхья Синвар проявил готовность к переговорам с Израилем о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.

По информации, переданной израильским чиновникам через посредников из Египта и Катара, лидер ХАМАС выразил желание заключить соглашение о мире. Ситуация продолжает оставаться напряжённой, и этот шаг может стать значительным прогрессом в разрешении конфликта. Дальнейшие действия будут зависеть от реакции Израиля на предложение ХАМАС.