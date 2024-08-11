Сменщик Хании хочет заключить с Израилем соглашение о прекращении огня в Газе
Глава политбюро ХАМАС Синвар хочет договора с Израилем о прекращении огня в Газе
Лидер палестинской организации ХАМАС Яхья Синвар проявил готовность к переговорам о прекращении огня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed
В международной дипломатии произошёл неожиданный поворот: глава политбюро палестинской организации ХАМАС Яхья Синвар проявил готовность к переговорам с Израилем о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники.
По информации, переданной израильским чиновникам через посредников из Египта и Катара, лидер ХАМАС выразил желание заключить соглашение о мире. Ситуация продолжает оставаться напряжённой, и этот шаг может стать значительным прогрессом в разрешении конфликта. Дальнейшие действия будут зависеть от реакции Израиля на предложение ХАМАС.
Ранее израильские Военно-воздушные силы нанесли авиаудар по командному центру ХАМАС, располагавшемуся в здании школы Аль-Табаин на севере сектора Газа, неподалёку от мечети, где укрываются мирные жители. В ЦАХАЛ сообщили, что этот центр служил укрытием для террористов и командиров ХАМАС, откуда координировались атаки против израильских войск.