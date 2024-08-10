Израиль нанёс авиаудар по командному центру ХАМАС в здании школы на севере Газы

Военно-воздушные силы ЦАХАЛ ударили по штабу группировки ХАМАС на севере сектора Газа. Командный центр располагался в здании школы Аль-Табаин в Дарадж-Туффе неподалёку от мечети, где укрываются гражданские.

"Командно-контрольный центр служил укрытием для террористов и командиров ХАМАС, из которого планировались и осуществлялись различные атаки против войск Армии обороны Израиля", — отчитались военные.