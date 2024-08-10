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10 августа, 03:31

Израиль нанёс авиаудар по командному центру ХАМАС в здании школы на севере Газы

Военно-воздушные силы ЦАХАЛ ударили по штабу группировки ХАМАС на севере сектора Газа. Командный центр располагался в здании школы Аль-Табаин в Дарадж-Туффе неподалёку от мечети, где укрываются гражданские.

"Командно-контрольный центр служил укрытием для террористов и командиров ХАМАС, из которого планировались и осуществлялись различные атаки против войск Армии обороны Израиля", — отчитались военные.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что перед нанесением авиаудара предпринимались различные шаги для снижения риска причинения вреда мирным палестинцам. В частности, операция осуществлялась на основе подтверждённых разведкой данных, а для атаки использовались высокоточные боеприпасы,

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А между тем руководство еврейского государства само продолжает готовиться к удару возмездия, которым Израилю пригрозили Иран, Ливан и Йемен. Для властей страны даже подготовили подземный бункер, защищённый от различных видов оружия.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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