Глава "Хезболлы" анонсировал совместную атаку Ливана, Йемена и Ирана по Израилю
Последние атаки ливанского шиитского движения "Хезболла" по позициям ЦАХАЛ на севере Израиля не являются возмездием за убийство военного комадира Фуада Шокра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Такое заявление сделал генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насралла.
"Удары по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана, они будут непременно нанесены. Наш совместный ответ будет сильным, чувствительным и эффективным", — приводит его слова телеканал Al Manar.
Напомним, ситуация в регионе накалилась вечером 30 июля после израильского удара по Бейруту. Целью удара был командир "Хезболлы" Фуад Шукр. Сперва в шиитском движении заявили, что Шукр выжил, однако вскоре в ЦАХАЛ подтвердили его гибель. О гибели Исмаила Хании сообщили 31 июля. Глава политического бюро ХАМАС вместе со своими охранниками стал жертвой авиаудара в собственной резиденции в столице Ирана Тегеране. В КСИР заявили, что политик был убит израильским снарядом малой дальности, боевая часть которого весила около семи килограммов. При этом звучали обвинения в адрес Вашингтона в причастности к этой операции. На днях в израильской армии также заявили об атаке по южной части Ливана, в результате которой был ликвидирован полевой командир "Хесболлы" Али Назия Абд Али. А вечером 5 августа в ЦАХАЛ сообщили, что очередной смертельный авиаудар настиг главу элитного специального подразделения "Радван" "Хезболлы" Али Джамаля ад-Дина Джавада.
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