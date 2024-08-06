Глава "Хезболлы" анонсировал совместную атаку Ливана, Йемена и Ирана по Израилю

Последние атаки ливанского шиитского движения "Хезболла" по позициям ЦАХАЛ на севере Израиля не являются возмездием за убийство военного комадира Фуада Шокра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Такое заявление сделал генеральный секретарь "Хезболлы" Хасан Насралла.

"Удары по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана, они будут непременно нанесены. Наш совместный ответ будет сильным, чувствительным и эффективным", — приводит его слова телеканал Al Manar.